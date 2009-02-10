Ющенко знову поламає плани Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не допустить розпродажу за безцінь стратегічних об’єктів України, в тому числі і «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Представник СП в чергове розкритикував бюджетну політику уряду. За його словами, викликає велике занепокоєння, що в цей складний час для країни уряд дуже швидко хоче продати стратегічні підприємства України.

Серед інших до таких стратегічних об’єктів входить і «Укртелеком». «Президент не дасть розпродати за безцінь державні стратегічні об’єкти для того, щоб фактично прикрити неефективну бюджетну політику, не вносячи змін до бюджету», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Він вкотре наголосив на необхідності внесення змін державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язку голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО 9 лютого повідомив, що за попередньою оцінкою Фонду державного майна України, вартість запланованого до продажу 67,79% пакета акцій ВАТ “Укртелеком” становить 7,5 млрд. грн. «Попередня оцінка ФДМУ становила 7,5 мільярдів і на комісії (приватизаційній – УНІАН), якщо дійде до розгляду на комісії, ми встановлюватимемо реальну ціну», - сказав він. За інформацією в.о. голови Фонду, номінальна вартість 67,79% акцій "Укртелекому» становить 3,5 млрд. грн.

Д.ПАРФЕНЕНКО також додав, що оцінна ціна цього пакета в розмірі «25 мільярдів, 35 і так далі, яка фігурує в ЗМІ, на сьогодні поки що не відповідає дійсності, оскільки ніякі рішення щодо приватизації "Укртелекому" не приймалися і ціна не розраховувалася".

Водночас, міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ 4 лютого заявив, що уряд планує в березні провести приватизацію “Укртелекому”.

Міністр зазначив, що продаж цього об`єкта сьогодні реальний і можливий, і стартова ціна підприємства може скласти 25 млрд. грн.

“Моя позиція – не менше 25 млрд. грн. Я думаю, що з`явиться інвестор, який у цих умовах купить за такі гроші “Укртелеком”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.