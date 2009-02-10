Запланована Тимошенко кадрова чистка Кабміну зірветься?

Народний депутат України (фракція БЮТ), голова Виконкому партії «Реформи і Порядок» Остап СЕМЕРАК вважає, що найближчим часом кадрових змін у складі Кабінету Міністрів не буде. Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті «Известия в Украине».

«У парламенті зараз працює більшість у такому форматі, який не дає можливості обрати нових людей до уряду. Згідно з Конституцією, заміна міністрів і віце-прем`єр-міністрів можлива тільки після згоди Верховної Ради. З їх відставкою проблем не буде. Голосів вистачить. Опозиція з радістю проголосує за відставку будь-якого міністра. А от призначити нову кандидатуру на пост міністра буде значно проблематичніше. Опозиція за це не проголосує ніколи, а в парламентської більшості голосів не вистачить», – сказав парламентарій.

О.СЕМЕРАК зазначив, що «пакетом обирати нових міністрів теж навряд чи вдасться, тому що у складі коаліції є стільки охочих запропонувати свою кандидатуру на ту або іншу посаду в уряді, що скласти пакет кандидатур буде дуже важко».

«Прем`єр-міністр справедливо вважає, що «Наша Україна – Народна Самооборона» має повне право при бажанні замінити своїх людей. Якщо наші партнери доведуть, що для такої ротації в них у фракції знайдеться більше 50-ти голосів, тоді процес заміни можливий. Але я в це мало вірю. «Наша Україна – Народна Самооборона» зараз не здатна ухвалювати такі рішення. Вони розбилися на різні внутрішні групи, які мають протилежні точки зору», – відзначив О.СЕМЕРАК.

За його словами, у фракції БЮТ питання кадрових ротацій в уряді не обговорювалося.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що Рада коаліції 13 лютого планує на своєму засіданні обговорити питання щодо кадрових змін в складі уряду. “Думаю, що наступної п’ятниці на Раді коаліції ми розглянемо ці кадрові питання кадрових ротацій в уряді”, - сказав він. При цьому І.КИРИЛЕНКО зауважив, що на сьогодні головним питанням є посилення фахового рівня Кабінету Міністрів, а не просто зміна якогось посадовця.

Водночас лідер фракції БЮТ зауважив, що поки не обговорювалися конкретні прізвища тих осіб, які можуть посісти міністерські крісла в уряді, а ті кандидатури, які називають у ЗМІ, не зовсім відповідають дійсності.