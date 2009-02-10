Вигнанець з Партії регіонів не сидітиме склавши руки

Міський голова Сімферополя Геннадій БАБЕНКО вважає, що рішення політради Кримської республіканської організації Партії регіонів про його виключення з лав партії не є остаточним.

«Політрада – це ще не остаточне рішення. Ще є конференція республіканська, ще є політрада центрального комітету партії, ще є з`їзд. Тобто, ще є цілий ряд процедур, які мені дають можливість об`єктивно доповісти про процеси, що відбуваються. І хай з`їзд ухвалює рішення, або політбюро ЦК», - сказав мер Сімферополя сьогодні журналістам.

«Я піду цим шляхом», – додав міський голова.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку Г.БАБЕНКА, рішення політради кримської парторганізації - це «з серії «страшилок». «Перевіряють на міцність», - вважає сімферопольський мер.

За його даними, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ знає про ситуацію, що склалася. «ЯНУКОВИЧ дуже добре знає про ситуацію, тому не забігатиму наперед і не розповідатиму, що ж далі, але ситуація достатньо критична», – сказав мер.

“В Партії регіонів є певні люди, які по-різному дивляться на питання державного будівництва, на питання розвитку органів місцевого самоврядування, на соціально-економічний розвиток регіонів, у тому числі й міста Сімферополя. Я вважаю, що, перш за все, потрібно думати, як то кажуть, про батьківщину, а потім про себе. Поживемо – побачимо, хто має рацію”, - зазначив Г.БАБЕНКО.

Він уточнив, що 9 лютого не був присутнім на засіданні політради кримської парторганізації, оскільки перебував цього дня у відрядженні в Києві, де, зокрема, вирішував питання щодо організації святкування 225-річчя Сімферополя. «Мені зателефонували до Києва, м`яко кажучи «обрадували», - сказав міський голова Сімферополя.

Г.БАБЕНКО також заявив, що ряд місцевих партійних організацій у регіонах Криму "висловив недовіру" лідеру Кримської організації Партії регіонів, народному депутату України Василю КИСЕЛЬОВУ. «Тому, я так думаю, що все ж таки буде скликана республіканська партійна конференція, де зокрема обговорюватимуть ці питання», – сказав міський голова Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, політрада кримської організації Партії регіонів на засіданні 9 лютого ухвалила рішення виключити мера Сімферополя Г.БАБЕНКА і кримського прем`єра Віктора ПЛАКІДУ з лав ПР і зі складу виконкому кримської парторганізації.

В.ПЛАКІДА поки що не коментує рішення політради.