Ющенко у вічі заявив Тимошенко, що мандату вона не мала

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не мала мандату на ухвалення домовленостей з Росією щодо укладання контрактів на постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

«Відповідного мандату уряду на це не було. Мандат чомусь приймався заднім числом, коли на першому засіданні уряд не підтримав такого розвитку подій та домовленостей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент сподівається, що створена у парламенті відповідна Тимчасова слідча комісія зможе об’єктивно розібратися з ситуацією навколо підписання в Москві газових домовленостей.

«Створеній парламентській комісії я бажаю всяких успіхів в роботі, знайти відповіді на ці питання, які стосуються, перш за все, нашого національного інтересу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

У засіданні РНБО бере участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.