Про вихід з Нашої України заявив член політради

Народний депутат України Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ подав заяву про вихід із партії “Народний Союз Наша Україна».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар депутата Оксана ГОРБАНЬ, посилаючись на заяву П.ЖЕБРІВСЬКОГО.

У своїй заяві про вихід народний депутат зазначив, що з 2006 року розпочалося “незворотнє згортання демократичних принципів, про що він неодноразово і наполегливо наголошував на засіданнях політради та парламентської фракції”.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ заявляє, що акцентував увагу на колегіальності у прийнятті важливих для партії та країни рішень, зокрема зміни керівництва та керівних органів партії, обрання її лідера, президії та політради. Гостро критикував одноосібність управління партійним життям, яка прямо обмежує активну участь членів партії в її розбудові та прийнятті демократичних рішень, підкреслив депутат.

«Я завжди дотримувався позиції і послідовно наголошував на самостійності діяльності партії НСНУ та її участі в парламентських виборах 2007 року, застерігав від блокування з партіями, чиї електоральні симпатії вичерпали свій ресурс. Я запевняв, що останні, використавши момент входження своїх представників до парламенту, будуть грати не за правилами, а ставитимуть власні вузькопартійні інтереси вище інтересів блоку «Наша Україна - Народна самооборона», - йдеться в заяві.

За словами П.ЖЕБРІВСЬКОГО, ухвалити рішення про вихід з партії його спонукала «і абсолютна відсутність реакції на критику та пропозиції, що лунали з боку народних депутатів України, членів політради партії, представників регіональних організацій щодо кризових явищ, які стали передвісниками згортання демократії, моральності, духовності і толерантності».

«Спорадичність та безсистемність роботи та діяльності, чванство і самовпевненість декількох осіб в керівництві призвели партію «мрії» зразка 2002-2004 років до повного розвалу, занепаду, вихолощення та кризи. Стало зрозумілим, що за таких умов неможливо впливати на політичні та економічні процеси як в середовищі партії, так і в цілому в державі», - наголосив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ в свої заяві.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ є лідером Житомирської регіональної організації та членом політради НСНУ.