Тимошенко проситиме суд скасувати сьогоднішнє рішення РНБО

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО оскаржить в суді рішення Ради національної безпеки і оборони, якщо воно передбачатиме поновлення діяльності компанії “РосУкрЕнерго” на газовому ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Якщо буде збережено таке рішення РНБО, яке зараз нам роздали в якості проекту, де немає жодного слова правди, і через слово повертаються, по суті справи, корупційні оборудки “РосУкрЕнерго”, то я обов’язково оскаржу, як законослухняна громадянка, це рішення, яке буде оформлено указом Президента, в суді і буду добиватися правди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр-міністр підкреслила, що не має наміру у майбутньому ігнорувати засідання РНБО.

«Поки після чергових виборів Президента не зміниться склад (РНБО), я – учасник Ради національної безпеки та оборони. Я виконую Конституцію і тому на кожному засіданні РНБО я буду присутня разом з міністрами, якщо це буде потрібно», - пояснила вона і повернулася на засідання, яке продовжується у закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, зараз у Секретаріаті Президента проходить засідання РНБО, до порядку денного якого внесено питання про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України.