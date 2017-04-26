Голова НАЗК Корчак вдруге не з’явилась звітувати перед Кабміном, Гройсман обурений

Голова НАЗК Наталія Корчак вдруге не прийшла звітувати до Кабінету міністрів, у зв’язку з цим уряд не не зміг розглянути проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році, пише «УП».

"Не прийти, не доповісти другий раз, це... ви мені вибачте", – обурився прем'єр-міністр Володмир Гройсман.

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Крім того, у зв’язку з тим, що члени НАЗК не можуть порозумітись між собою, міністр юстиції Павло Петренко закликав чимшвидше змінювати законодавство, щоб дати змогу перезапустити роботу агенції.

Як повідомляв УНІАН раніше, керівництво Нацагентства з питань запобігання корупції не перенапружується. Журналісти з'ясували, що голова НАЗК Наталя Корчак йде з роботи рівно після закінчення робочого дня.

Так, у вівторок, 4 квітня, робочий день Корчак закінчується о 18:22, у середу – о 17:30, у четвер – о 18:22. У наступну середу очільниця НАЗК прийшла на роботу об 11:15, а поїхала о 16:05.