Після газової війни ЄС хоче переглянути відносини з Росією і Україною

Євросоюзу потрібно переглянути енергетичні відносини з Росією та Україною після недавньої газової кризи.

Таку думку в інтерв`ю РІА “Новости” висловив Верховний представник ЄС із загальної зовнішньої політики та безпеки Хав’єр СОЛАНА.

"Ми потребуємо перегляду енергетичних відносин з обома країнами", - заявив він напередодні засідання "трійки" Росія-ЄС 11 лютого в Москві.

За словами Х.СОЛАНИ, ЄС заплатив "дорогу ціну за суперечку між нашим найбільшим постачальником енергоресурсів і найважливішою для нас транзитною країною", і зараз "інтенсивніше" шукає альтернативні джерела енергії та маршрути їх постачання.

"Не мені покладати вину на когось, коли багато що залишається незрозумілим. Проте нові угоди, за якими ми ведемо переговори і з Росією, і з Україною, потребують реальних елементів з енергетики, щоб дати нам змогу не допускати повторення подібних криз", - зазначив Х.СОЛАНА.

Верховний представник ЄС вважає за необхідне збудувати з Росією та Україною "надійні довгострокові відносини енергетичного партнерства, які несуть безпеку та стабільність для сторін".

Відповідаючи на запитання, яким чином ЄС має намір забезпечити власну безпеку, Х.СОЛАНА сказав, що найважливішим з цього комплексу заходів є встановлення добре пов`язаного та функціонуючого внутрішнього енергетичного ринку ЄС, який би ефективніше розподіляв енергоресурси всередині ЄС.

Інші заходи, зі слів верховного представника ЄС, включають підвищення енергетичної ефективності та ширше використання відновлюваних джерел енергії. "Це не тільки знизить загальну зовнішню енергетичну залежність ЄС, але також сприятиме боротьбі з глобальним потеплінням", - наголосив Х.СОЛАНА.

Він вважає також необхідним забезпечити подальше розроблення антикризових механізмів на випадок тимчасового переривання постачання енергоресурсів, таких як створення газових сховищ або ефективніше використання нафтових запасів.

"Нарешті, - сказав Х.СОЛАНА, - треба просувати роботу щодо критичної інфраструктури, зокрема, зі з`єднання енергосистем країн-членів ЄС, будівництва терміналів для зберігання рідкого газу, а також Південного газового коридору до Каспійського регіону".

Усе це, за словами Х.СОЛАНИ, буде предметом обговорення на саміті ЄС18-19 березня .

Що стосується диверсифікації маршрутів постачання енергоресурсів до Європи, то, як повідомив Верховний представник ЄС, розглядається багато варіантів.

"Набукко" включений у програму Трансєвропейської енергетичної мережі ЄС як один з пріоритетних проектів. Обговорюють й інші конкретні проекти", - повідомив Х.СОЛАНА.