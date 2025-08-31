Удар по аеропорту стався в суботу, 30 серпня.

Українські дрони знищили два вертольоти на аеропорту Сімферополя 30 серпня, заявляє спільнота AviaVector, що займається супутниковою розвідкою авіабаз.

Повідомляється, що рух безпілотників у напрямку аеропорту Сімферополя було зафіксовано близько 09:30, 30 серпня.

"Пізніше в мережі з'явилося відео пожежі поруч з аеропортом. За попередніми даними, що ґрунтуються на порівнянні зображень від 30 серпня о 09:02 UTC [12:02 за київським часом] і 22 серпня о 09:07 UTC [12:07 за київським часом], пожежа помітна в районі, де перебували гелікоптери Мі-8 і Мі-24", - ідеться в публікації AviaVector в X (Twitter).

Відео дня

Знищення російської авіації - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія втратила Су-30СМ у Чорному морі. Він виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. Але незабаром окупанти втратили з ним зв'язок.

Крім того, ми розповідали про нову спецоперацію СБУ. Унаслідок удару по території аеродрому "Саки" в Криму було повністю знищено літак Су-30СМ, ще один - пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Вас також можуть зацікавити новини: