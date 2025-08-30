Камера зберегла перші моменти свого "життя", коли її тестували на китайському підприємстві.

Китай є основним постачальником високотехнологічних комплектуючих для російської зброї. Цікавий і вельми наочний доказ цього опублікував український експерт із систем РЕБ та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"У камері чергової збитої "Гербери" виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери", – написав він у своєму Телеграм.

Флеш також оприлюднив саме відео, на якому добре видно якусь лабораторію чи виробничий цех, а у вікні добре проглядається трафік на вулиці великого міста.

Китайська допомога Росії

Як писав УНІАН, кількість компонентів китайського виробництва у дронах типу "Шахед" за останній час зросла утричі. За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, Китай бере на себе усе більшу роль в підтримці російської агресії. Окрім компонентів до зброї він також постачає росіянам засоби виробництва, зокрема станки з програмованим числовим управлінням, рідкоземельні та інші дефіцитні матеріали.

Також ми розповідали, що Китай забезпечує російську армію безперебійним потоком мотоциклів та самокатів, які використовуються для тактики мотоштурмів і просочування крізь українські позиції.

