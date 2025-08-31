"Ви тепер можете говорити нуб", - написав акаунт Overwatch.

Гравця в Overwatch 2, якого назавжди заблокували за слово "нуб", все-таки розбанили.

Користувач Reddit з ніком Content_Tadpole2299 поділився, що після апеляції Blizzard зняла з нього покарання, і тепер він знову може заходити в гру.

Історія почалася з того, що гравець отримав лист від Blizzard про перманентний бан за використання слів "noob", "?" і "worth" у чаті.

Тепер же компанія визнала, що покарання було занадто жорстким, і скасувала його: "Винні. Бан зняли. Тепер ви можете писати слово "нуб"", - написав офіційний акаунт Overwatch в X.

Спільнота сприйняла це як надмірну суворість, адже такі вирази давно вважаються майже нешкідливими, як порівняти зі справжньою токсичною поведінкою.

Раніше ми розповідали, що Blizzard зменшить модельку Бастіона з Overwatch 2 на 10%. Таке рішення ухвалили після внутрішніх тестів, щоб врятувати персонажа від занадто швидкої загибелі в бою. Спочатку планувалося зменшити його на 15%, але тоді робот виглядав занадто милим.

Крім того, нещодавно керівник франшизи Diablo Род Фергюссон раптово покинув Blizzard. Розробник курирував релізи Diablo 4 і Immortal.

