У Генштабі розповіли, як насправді закінчився весняно-літній наступ Росії.

Росія намагається "видати бажане за дійсне", поширюючи брехливі підсумки свого весняно-літнього наступу, заявили в Генштабі ЗСУ. "За три з половиною роки повномасштабної агресії Кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія завершилася практично нічим", - ідеться в повідомленні Генерального штабу у Telegram.

Окремо підкреслюється той факт, що окупанти не змогли встановити повний контроль над жодним великим містом України. Натомість від початку 2025 року Росія втратила понад 290 тисяч своїх солдатів (убитими і пораненими).

Знищено та пошкоджено:

2174 бойових бронетранспортери;

1201 танк;

7303 артилерійських систем;

157 реактивних систем залпового вогню.

Також у Генштабі звертають увагу на те, що цифри окупантів про окуповані території та населені пункти "значно завищені".

"Щодо "точкових ударів" країни-агресора "винятково по військових об'єктах" - ціну цій похвалі знають тисячі мирних українських мешканців, які щоденно втрачають домівки, рідних і близьких. Там, де падає російський "Іскандер", виявляється "командний пункт ЗСУ" або "база іноземних найманців". Наслідок постійних порушень Росією міжнародного гуманітарного права - людські життя", - йдеться в повідомленні.

У Росії повідомляють нібито про "знищення української ракетної промисловості", що є пропагандистською ілюзією.

"Регулярні точні удари по військових об'єктах у глибині Росії - найкраще спростування кремлівських вигадок. Підсумковий звіт генерала Герасимова - типовий зразок агресивної кремлівської брехні та зарозумілості", - підсумували в Генштабі.

Раніше УНІАН повідомляв, що російська піхота потрапила в оточення під Добропіллям. "Там ще залишаються в посадках безпосередньо групи цих росіян. Але, оскільки вони відрізані від основного свого постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться", - зазначив речник ОСУВ "Дніпро".

Крім того, ми розповідали, що росіяни восени-взимку хочуть увійти в Покровськ і почати міські бої. Ворог тримає біля міста понад 100 тисяч свого особового складу.

