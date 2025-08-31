Там наголосили, що виконують завдання виключно в рамках діючого законодавства.

30 серпня у Львові був убитий колишній голова Верховної Ради, народний депутат Андрій Парубій. В Управлінні державної охорони (УДО) пояснили, чому він був без держохорони.

Там наголосили, що виконують завдання виключно в рамках діючого законодавства. Відповідно до Статті 6 закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека таких чиновників:

голова Верховної Ради України;

прем’єр-міністр України;

голова Конституційного Суду України;

голова Верховного Суду;

перший заступник голови Верховної Ради України;

перший віце-прем’єр-міністр України;

міністр закордонних справ України;

генеральний прокурор;

міністр оборони України;

заступник голови Верховної Ради України.

При цьому протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.

Відео дня

"Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них", – йдеться у повідомленні.

Вбивство Андрія Парубія

У суботу, 30 серпня у Львові невідомий застрелив народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Особу нападника та обставин злочину встановлюють. У місті ж оголосили спецоперацію "Сирена".

У Раді не виключають, що міг мати місце російський слід. Нардеп Володимир В'ятрович заявив, що Парубій уже переживав замах на своє життя.

"Здається, у 2015-2016 роках була спроба вбити його гранатою. Андрій Парубій був у списку на ліквідацію з боку Росії ще з 2022 року. І навіть деякий час мав довколо себе охорону", – розповів він.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлено. За його словами, робиться все для розкриття цього злочину.

Вас також можуть зацікавити новини: