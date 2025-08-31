30 серпня у Львові був убитий колишній голова Верховної Ради, народний депутат Андрій Парубій. В Управлінні державної охорони (УДО) пояснили, чому він був без держохорони.
Там наголосили, що виконують завдання виключно в рамках діючого законодавства. Відповідно до Статті 6 закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека таких чиновників:
- голова Верховної Ради України;
- прем’єр-міністр України;
- голова Конституційного Суду України;
- голова Верховного Суду;
- перший заступник голови Верховної Ради України;
- перший віце-прем’єр-міністр України;
- міністр закордонних справ України;
- генеральний прокурор;
- міністр оборони України;
- заступник голови Верховної Ради України.
При цьому протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх.
"Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них", – йдеться у повідомленні.
Вбивство Андрія Парубія
У суботу, 30 серпня у Львові невідомий застрелив народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Особу нападника та обставин злочину встановлюють. У місті ж оголосили спецоперацію "Сирена".
У Раді не виключають, що міг мати місце російський слід. Нардеп Володимир В'ятрович заявив, що Парубій уже переживав замах на своє життя.
"Здається, у 2015-2016 роках була спроба вбити його гранатою. Андрій Парубій був у списку на ліквідацію з боку Росії ще з 2022 року. І навіть деякий час мав довколо себе охорону", – розповів він.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлено. За його словами, робиться все для розкриття цього злочину.