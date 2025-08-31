Злочини РФ в Україні залишається безкарними, жодного тиску на Росію немає, бо країни заходу на зрозуміли, якою насправді є путінська Росія, додав він.

Росіянам подобається вбивати українців, бо їхні злочини залишаються безкарними. Про це Подоляк сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

Подоляк відзначив, що Парубій був вагомою політичною фігурою, і можливо, що злочин проти нього був спрямований на те, аби "руйнувати психологічну стійкість України, суспільства, руйнувати державні інституції як бренди що ніхто не захищений у країні і т.д.".Як додав Подоляк, версії вбивства можуть бути різними, але треба дочекатися інформації від правоохоронних органів.

"На меті такі злочини мають ціллю зламати психологічну стійкість в глобальному сенсі цього слова. Треба це усвідомлювати. Потрібні результати розслідування. Можливі версії цього злочину мають бути відпрацьовані. Я розумію, що перспективна версія - це російська. Зрозуміло, що для Росії є певна низка людей, яких вони хочуть прибрати, тому що вони їх демонізували максимально об'ємно", - наголосив Подоляк. За його словами, такі дії для Росії є принциповими.

Він додав, що не хоче стверджувати, що версія вбивства Парубія за замовленням Росії є єдиною."Але треба розуміти постать Парубія, і які впливи він мав на державні інституції у минулому і сьогодні, і, безумовно, виходити з того, що це злочин проти країни, проти держави як такої", - переконаний Подоляк.

При цьому, радник керівника ОП вважає, що росіяни використовують усі варіанти, бо їхні злочини залишаються безкарними. На його переконання, росіяни можуть вдаватися до гірших дій проти України.

"Їм це подобається. Вони будуть вбивати публічних осіб. Безумовно, намагатися. Вони будуть атакувати цивільне населення. Вони будуть максимально брехати і казати, що б'ють по військовій інфраструктурі", - підкреслив Пололяк. Він зазначає, що росіяни будуть це робити, бо на сьогодні ніхто не готовий у повному обсязі їх за це карати, окрім України, яка чинить спротив.

"Росія буде мати стосунок до такого типу злочинів проти особистостей, чи мати стосунок до прямих ударів по цивільному населенню, по багатоквартирним будинкам, тому що як такого покарання немає. Санкцій немає. Додаткової зброї немає. Дипломатичного тиску на різних рівнях немає. І в цьому і є проблема сучасного геополітичного процесу, бо вони так і не зрозуміли, що таке Росія путінського часу", - наголосив Подоляк.

Вбивство Андрія Парубія

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 30 серпня, у Львові невідомий вбив українського політика, громадського діяча, колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Народний депутат Володимир В'ятрович повідомив, що Парубій був у російському списку на ліквідацію з 2022 року.

