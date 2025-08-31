Паралельно ведеться робота зі стримування російського агресора на фронті.

Сили оборони України готуються завдавати нових ударів вглиб території держави-агресора, Росії. Відповідні засоби підготовлено. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбук за підсумками доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, доповідь Сирського передусім стосувалася Покровського напрямку, де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат.

"Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи", - повідомив Зеленський.

Він висловив вдячність кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати.

Війна в Україні: повітряні удари

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, росіяни можуть посилити повітряні атаки по Україні найближчими тижнями. Однією з головних цілей ворога можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури.

Тим часом триває українська кампанія ударів по російських НПЗ. В ніч на суботу були вражені заводи у Сизрані та в Краснодарському краї.

