Valve забанила акаунт Counter-Strike 2 з інвентарем на 1.7 мільйонів доларів

Іван Назаренко

Компанія стверджує, що акаунт використовували для відмивання грошей.

У Counter-Strike 2 заблокували акаунт китайського гравця під ніком King. У його інвентарі знаходилися косметичні предмети на приблизно 1.7 мільйонів доларів.

Як повідомляє блогер olafkswg, у заблокованому інвентарі лежать близько 200 надрідкісних скінів, а також 8 наклейок Katowice 2014, кожна з яких оцінюється в десятки тисяч доларів. Тепер уся косметика King заморожена, він не зможе ні продати її, ні передати на інший акаунт.

Сама Valve звинувачує King в участі в схемі з відмивання грошей. У листі гравцеві компанія вказала, що платформа забороняє використовувати крадені кредитні картки та сторонні акаунти. Утім, Steam залишив King можливість звернутися в технічну підтримку і подати апеляцію.

Раніше ми розповідали, що в Counter-Strike 2 продали найрідкісніший скін у грі за 45 тисяч доларів. Це звичайнісіньке бронзове розфарбовування для дешевого автомата, але з унікальним технічним параметром, який робить скін буквально найбільш "новим" у грі.

Крім того, нещодавно загальна вартість скінів Counter-Strike 2 досягла 4,3 млрд доларів на тлі рішень Трампа. Поки S&P 500 і криптовалюти падають, скіни продовжують дорожчати.

