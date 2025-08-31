28 серпня господар Джессі загинув внаслідок російського обстрілу. Втім, собака два дні чекала, що чоловік повернеться.

Собака Джессі дві доби чекала свого господаря на руїнах будинку в Києві, у який влучила Росія 28 серпня. Її прихистили рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Про долю Джессі та її господаря стало відомо із соцмереж. Відомо, що господар Джессі працював охоронцем поруч із будинком у Дарницькому районі. Вона завжди приходила на чергування разом із чоловіком.

28 серпня чоловік загинув внаслідок російського обстрілу. Втім, Джессі два дні чекала, що її господар повернеться.

Джессі прихистили рятувальники. Відтепер вона житиме "за містом, на природі, у любові та дружбі", пообіцяли в ДСНС. Згодом тварина проходитиме обстеження стану здоровʼя та адаптацію.

"А далі ми будемо радувати вас фото й відео її нового щасливого життя. Щоб усі бачили — навіть після найстрашнішого горя можливе нове життя!" — зазначили в ДСНС.

Масований удар по Україні 28 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 28 серпня Росія вбила 25 людей. Згодом стали відомі імена тих, чиї життя були обірвані цією трагедією. Приміром, серед загиблих - 14-річний школяр Назарій Коваль, учень 8-Б класу київського ліцею №127.

Росія різко наростила інтенсивність ракетно-дронових атак проти України, щоб змусити Київ піти на мирну угоду за її правилами, пише The Times. Президент України Володимир Зеленський назвав дії Кремля "вибором балістики замість дипломатії" і закликав партнерів до нових заходів тиску.

