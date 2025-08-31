Ті, хто відмовляється від запропонованої роботи центрів зайнятості, можуть бути повністю позбавлені виплат.

Безробітних українців в Німеччині можуть повністю позбавити допомоги в 2026 році, пише Bild.

Міністерство праці Німеччини оголосило про чергове заморожування соціальних виплат у 2026 році для 5,6 мільйона одержувачів допомоги, серед яких багато українських мігрантів.

За даними міністерства, самотня особа продовжить отримувати 563 євро на місяць, а виплати дітям залежать від віку: 357–471 євро.

Водночас міністр праці Бербель Бас запропонувала значно жорсткіші санкції для тих, хто не співпрацює з центрами зайнятості. За пропуск обов’язкових прийомів допомога скоротиться на 30%, а ті, хто відмовляється від запропонованої роботи, можуть бути повністю позбавлені виплат.

"Ми пропонуємо людям більшу підтримку на шляху до роботи, але тим, хто не співпрацює, ми значно ускладнимо це", — заявила Бас.

Особливо це стосується українських безробітних, які отримують соціальну допомогу в Німеччині. Рішення набуде чинності після схвалення Кабінету міністрів 10 вересня, без необхідності погодження Бундестагом.

Зміни пов’язані з потребою коригувати соціальні виплати після зниження інфляції та перегляду стандартних ставок.

Українські біженці в Європі

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року. Зазначається, що станом на 2025 рік тимчасовий захист у країнах-членах блоку отримали понад 4,3 мільйона українців.

Разом з тим, стало відомо, що уряд Німеччини має намір скоротити кількість тих, хто отримує державну грошову допомогу Bürgergeld. Це зачепить зокрема і деяких біженців з України.

