За словами експерта, окупанти запустили по Чорноморську понад півсотні "Шахедів".

У ніч проти 31 серпня російські окупанти масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Вони запустили рекордну кількість "Шахедів" по місту Чорноморськ, де розташований однойменний морський порт.

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що над морем почали збиратися "Шахеди", моніторингові канали почали повідомляти 30 серпня близько о 22:00. Згодом стало відомо, що дронів дуже багато, вони "крутяться" над акваторією та наближаються до узбережжя Одещини.

Повітряну тривогу оголосили приблизно о 23:27. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав населення Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

"Загроза застосування ударних безпілотників!", - наголосив посадовець.

Десятки "Шахедів" заходили на Одещину, зокрема на місто Чорноморськ та околиці кількома хвилями протягом декількох годин. Місцеві жителі повідомляли, що в місті дуже гучно, через атаку ворога спалахнули пожежі. Вибухи було чути навіть в Одесі. Моніторингові канали зазначили, що це найбільш масована атака на Чорноморськ з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що у ніч проти 31 серпня окупанти запустили по Чорноморську рекордну кількість ударних дронів - понад півсотні, з яких більша частина була збита.

Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок масованої атаки найбільше постраждав саме Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Наразі понад 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів. Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували наші рятувальники", - розповів посадовець.

За попередніми даними, постраждала одна людина. Як зазначив Кіпер, над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби.

У регіональному главку ДСНС уточнили, що внаслідок влучань спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури. Окрім житлових будинків пошкоджень зазнало складське приміщення. Пожежі ліквідували майже 90 пожежників та 27 одиниць техніки.

За словами місцевих жителів, без світла через атаку Росії залишилася більша частина міста. Водночас люди звертають увагу, що деякі мешканці в реальному часі "зливали" звіти про удари.

"Світла немає в більшості міста... Наслідки уточнюються. Дякую силам ППО. Вашу роботу чуло і бачило все місто. Цікаві створіння ці сепари, їх, дім, сім’ю знищити Шахедами, а вони їм далі допомогають. Не обучаємі", - написав у Facebook житель Чорноморська Валентин Ткачук.

Чорноморськ - довідка УНІАН

Чорноморськ (колишній Іллічівськ) - це місто в Одеському районі Одеської області, приблизно в 20 км від Одеси. Згідно з відкритими джерелами, станом на початок 2022 року у Чорноморську мешкало близько 60 тисяч осіб.

Головним підприємством міста є морський торговий порт "Чорноморськ" - один з трьох портів Великої Одеси, що беруть участь у "зерновому коридорі".

Масована дронова атака по Ізмаїльському району Одещини

Як писав УНІАН, у ніч на 20 серпня армія РФ завдала масованого дронового удару по Ізмаїльському району Одещини. Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура.

Також пошкоджені виробничі приміщення, постраждала людина. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, у ліквідації наслідків атаки брали участь понад 50 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці" та місцева пожежна команда.

