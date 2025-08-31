Трамп шукає спосіб перейменувати Пентагон у Міністерство війни, - WSJ

Президент США вважає, що стара назва "звучить сильніше" і відображає справжню сутність відомства.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Міністерства оборони США в Міністерство війни. На його думку, ця зміна надасть відомству "сильнішого звучання" та підкреслить його роль, пише The Wall Street Journal.

Ідею перейменування Трамп неодноразово озвучував ще з початку другого президентського терміну. У понеділок, під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном, він заявив, що рішення може бути ухвалене вже "протягом наступного тижня".

"Стара назва має сильніше звучання", – сказав Трамп.

Колишні чиновники повідомили, що Пентагон навіть розробляв законодавчі пропозиції щодо повернення назви, які могли б бути внесені до Конгресу у разі надзвичайної ситуації. Одним із варіантів розглядається також відродження посади військового міністра.

Історично Міністерство війни було створене у 1789 році та контролювало армію, тоді як окреме Міністерство ВМС керувало флотом і морською піхотою. Після Другої світової війни президент Гаррі Трумен об’єднав збройні сили в єдину структуру — Національну військову установу, яка у 1949 році отримала нинішню назву — Міністерство оборони.

Трамп критикує сучасну назву, вважаючи її "занадто політкоректною". Він також наголошує, що колишній титул військового міністра був більш войовничим та відповідав сутності відомства. Подібні заяви він робив і під час саміту НАТО в Гаазі в червні.

Повернення історичної назви може стати предметом дискусій у Конгресі, адже зміна статусу відомства матиме серйозні політичні та військові наслідки.

Перейменування Пентагону

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп оголосив, що розглядає можливість перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни вже "наступного тижня або близько того".

"Ми називаємо його Міністерством оборони, але, між нами кажучи, я думаю, що ми збираємося змінити назву. Якщо ви хочете знати правду, думаю, незабаром буде інформація про це. Я говорив з людьми — і всім це подобається", - зазначив американський лідер.

