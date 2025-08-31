"Буревісник" у 2019 році відзначився відомим інцидентом.

На російському архіпелазі Нова Земля в останні кілька тижнів спостерігається підвищена активність - там збираються люди, самоскиди, вантажні літаки, вертольоти, а також завозяться контейнери. Як ідеться в матеріалі "Радіо Свобода", є ймовірність, що там росіяни проводили чергове випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою "Буревісник".

Росіяни могли провести випробування "Буревісника"

Зазначається, що довгі арктичні дні та гарна погода створюють сприятливі умови для будівельних проєктів на полігоні Паньково та сусідній авіабазі. Ба більше, з'являлися повідомлення про небезпеку для літаків у цьому регіоні.

"Операційні майданчики для цієї системи майже готові. Вона незабаром почне функціонувати. Можливо, це була остання перевірка перед оперативним тестуванням і оцінкою. Вони (росіяни - УНІАН) явно досить просунулися", - заявив у розмові з журналістами Декер Евелет, дослідник із вашингтонського Центру військово-морського аналізу.

За словами дослідника з питань контролю над озброєннями Павла Подвига, випробування "Буревісника" вже могло відбутися. Журналісти нагадали, що ця ракета привернула увагу експертів через свою технологію, а також через свої минулі невдачі.

"Буревісник" фактично живиться від невеликого ядерного реактора, вбудованого в двигун. Теоретично це дає змогу ракеті залишатися в повітрі протягом кількох днів, пояснили журналісти.

У доповіді американської НУО "Ініціатива щодо ядерної загрози" за 2019 рік ішлося про те, що ця крилата ракета може нести ядерну боєголовку, облетіти земну кулю на низькій висоті, уникнути протиракетної оборони й перешкод на місцевості, після чого скинути боєголовку у важко-передбачуваному місці.

Інцидент у "Неноксі"

У виданні нагадали, що Росія раніше проводила випробування "Буревісника" в Білому морі, на захід від міста Архангельськ, поблизу порту Сєвєродвінськ. У 2019 році під час спроби підняти крилату ракету з морського дна в районі ракетного полігону ВМФ Росії "Ньонокса" стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро російських фахівців з ядерної енергетики.

Пізніше американські офіційні особи дійшли висновку, що цей вибух був результатом ядерної реакції, що сталася під час підйому російської ракети з ядерним зарядом. Два роки тому американські розвідники з'ясували, що інша російська ракета, імовірно "Буревісник", впала в Баренцевому морі.

"Вони (росіяни - УНІАН) розробляли цю систему понад 10 років. І довгий час це не дуже добре виходило. Люди гинули, але вони не здавалися. Вони продовжували працювати над цим... Протягом 15 років. І вони дійсно віддані цій справі", - сказав журналістам Евелет.

Перенесення випробування "Буревісника" на Нову Землю

У виданні додали, що у 2021 році росіяни перенесли випробування "Буревісника" з Білого моря на Нову Землю, яка є більш віддаленою. Уже на початку серпня 2025 року РФ опублікувала попередження NOTAM (внутрішні попередження для літаків), закликаючи повітряні судна уникати польотів над Новою Землею.

За словами Евелета, останні супутникові знімки свідчать про те, що російські робітники вже упакували обладнання на Новій Землі. На його думку, це вказує на завершення випробувань.

Час проведення випробування ракети

У виданні наголосили, що Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї у своєму подкасті за 20 серпня говорив про те, що час проведення випробування російської ракети був сприятливим із погляду того, що росіяни хотіли донести світові. Приблизно в цей самий час президент США Дональд Трамп зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Журналісти зазначили, що 22 серпня Путін відвідав місто Саров, яке раніше було закритим і називалося Арзамас-16. Протягом десятиліть воно було центром радянської та російської ядерних програм.

"Поєднання всіх цих речей - випробування, очевидна підготовка до розгортання і цей візит - знову ж таки, це буде гарною можливістю для Путіна і саровських інженерів продемонструвати, що ми зробили свою роботу, ми виконали завдання", - заявив Подвиг.

Чому "Буревісник" виявився невдалою ракетою

Раніше заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський розповів, що Росія вже провела 14 випробувань ядерної ракети "Буревісник", 13 з яких завершилися невдало, а під час одного з них узагалі загинули вчені. За його словами, ця зброя більше міф, ніж реальність.

Храпчинський нагадав, що в 1960-х роках США вже намагалися створити ядерний двигун, який міг би мати необмежений потенціал за відстанню. Проте ця концепція виявилася провальною.

За словами Храпчинського, системи, про які говорить російський диктатор Володимир Путін, а саме "Посейдон" або "Авангард", поки що не підтвердили свої технічні характеристики.

