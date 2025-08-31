У мережі вперше показали запуск 'Фламінго' (відео)

Наразі невідомо, де відбулися запуски і по яких цілях відпрацювали українські ракети.

У мережі вперше показали запуск ракет "Фламінго" виробництва української компанії Fire Point.

Кадри запуску "Фламінго" опублікував Telegram-канал "Николаевский Ванек". На відео видно пуски з наземних установок та політ ракет в небі.

"Гарно, правда? Як би це дивно не звучало, але відео приходу кудись по цілях цього добра залежить частково від нас, але звичайно від росіян", - зазначає канал.

Відео дня

Наразі невідомо, де відбулися запуски і по яких цілях відпрацювали українські ракети.

"Фламінго" - що відомо про українську ракету

Українська ракета "Фламінго" (FP-5) — це нова далекобійна крилата ракета, розроблена компанією Fire Point. Її вперше публічно представили у серпні 2025 року, і вже тоді було оголошено про початок серійного виробництва.

За офіційними характеристиками, дальність "Фламінго" сягає близько 3000 кілометрів, вага становить приблизно шість тонн, а бойова частина має масу понад 1150 кілограмів. Ракета здатна розвивати швидкість до 950 кілометрів на годину, а система наведення поєднує GPS/GNSS та інерціальне управління, стійке до радіоелектронної боротьби.

Компанія Fire Point, заснована у 2022 році, спершу спеціалізувалася на ударних безпілотниках, а згодом розробила FP-5 як головний елемент української програми високоточної зброї. Очікувана виробнича спроможність — до двохсот ракет на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: