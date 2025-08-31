У морі досі знаходять та знешкоджують десятки різноманітних вибухових пристроїв, у тому числі часів Другою світової війни.

В акваторії Чорного моря, неподалік узбережжя Одещини цивільне судно натрапило на вибуховий пристрій. Про подію повідомили місцеві пабліки та оприлюднили відео, на якому нібито судно, що зазнало аварії. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив в коментарі УНІАН, що у морі стався вибух, люди, на щастя, постраждали.

"Ми зі свого боку підтверджуємо, що стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Без жертв, без суттєвих наслідків. Судно зазнало незначних ушкоджень", - наголосив Плетенчук.

За його словами, наразі після відповідного огляду судна представниками ВМС ЗСУ, воно продовжило рух власним ходом. Речник підкреслив, що військові моряки цілодобово ведуть роботу щодо виявлення та знешкодження вибухових пристроїв та ця робота триває.

"Торік ми виявили десятки таких пристроїв, різних мін, в тому числі часів Другою світової війни. Якби її не проводили, таких інцидентів було б значно більше. Наразі ситуація залишається контрольованою", - підкреслив Плетенчук у розмові з нашим журналістом.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що після нічної атаки на місто Чорноморськ в акваторії дуже багато уламків "шахедів", які збивали українські захисники. Та ушкодження через вибух нібито зазнало іноземне судно під прапором Белізу.

Як писав УНІАН, 23 липня в Одеській області під час планових робіт вибухнуло цивільне судно-земснаряд, який, ймовірно, зіштовхнувся з міною. У підприємстві "Адміністрація морських портів України" повідомили, що сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман".

Судно з 11 членами екіпажу перебувало на гирлі "Бистре", внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу були госпіталізовані. Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закривали для руху суден.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня росіяни завдали масованого удару по Чорноморську та його околицях. Через атаку десятків "шахедів" понад половина міста залишилася без світла.

