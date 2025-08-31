Кремль завищує 'успіхи' окупантів на фронті: ISW розкрили головну мету

Кремль створює ілюзію "неминучої перемоги" попри рекордні втрати армії, зазначають американські аналітики.

Кремль систематично перебільшує масштаби військових здобутків, аби створити ілюзію "неминучої перемоги" над Україною та вплинути на позицію західних партнерів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російське військове керівництво координовано поширює неправдиві дані про темпи наступу. Так, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що від березня 2025 року російська армія нібито захопила 3500 км² української території та 149 населених пунктів. Однак, за даними ISW, реальні показники значно скромніші — близько 2346 км² і 130 населених пунктів.

Подібні заяви робить і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який стверджує, що війська просуваються на 600−700 км² щомісяця. Насправді ж, за оцінками експертів, у 2025 році цей показник не перевищує 440−500 км².

ISW підкреслює, що Кремль ігнорує власні катастрофічні втрати. Лише у 2024 році загинули щонайменше 93 тисячі російських військових, а від початку 2025-го — ще понад 56 тисяч. Попри використання мобільних груп на квадроциклах та мотоциклах, просування російської армії залишається "повзучим" і не має стратегічної стійкості.

"Москва прагне змусити Захід повірити, що Україна не здатна перемогти, і схилити його до зменшення підтримки. Але це хибна і небезпечна ілюзія", — підкреслюють в ISW.

Війна в Україні - переговори

Як повідомляв УНІАН, високопоставлені представники Білого дому втрачають терпіння через європейських лідерів, які, як стверджується, у приватних розмовах підштовхують президента України Володимира Зеленського чекати "нереального" мирного договору, підриваючи прагнення президента США Дональда Трампа до миру.

Роздратування посилилося на тлі серії негативних публікацій про спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, якого представляють як людину непідготовлену до своєї ролі.

