Під час візиту лідерів Росії та Індії президент Китаю покаже, як він може використовувати державне управління, військову міць та історію для завоювання світового впливу.

Лідер КНР Сі Цзіньпін навряд чи міг би обрати вдаліший момент для демонстрації військової могутності та потенціалу в завоюванні світового впливу, ніж саміт з питань безпеки в Китаї, на якому будуть присутні кремлівський диктатор Путін, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Для Моді мита США на індійські товари породили сумніви в тому, чи варто занадто сильно покладатися на Вашингтон. Для бункерного діда "червона доріжка" в Алясці, влаштована Трампом, звела нанівець зусилля Заходу покарати його за вторгнення в Україну. У центрі уваги опиняється Сі, який перетворює відчуження Індії від Америки на свою можливість і отримує підтвердження своєї давньої лінії на союз із Путіним, пише The New York Times.

Саміт, на якому зберуться понад 20 лідерів, здебільшого з Центральної Азії, а потім військовий парад у Пекіні, де будуть показані новітні китайські ракети і літаки, - це не просто видовище, заявляють журналісти. Це демонстрація того, як Сі намагається перетворити історію, дипломатію і військову міць на інструменти перебудови світового порядку, який досі домінував США.

Відео дня

"Успіх стратегії зовнішньої політики Сі відображається в параді лідерів, які їдуть до Китаю. Сьогодні Сі, ймовірно, відчуває себе скоріше обложеним потоком іноземних делегацій, ніж оточеним США та їхніми союзниками", - сказав співробітник Інституту Брукінгса Джонатан Чжин, який раніше працював у ЦРУ і займався аналізом китайської політики.

Майбутній військовий парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, представить цей конфлікт як тріумф, очолений Комуністичною партією.

У своїх промовах Сі прагне переосмислити Другу світову війну як боротьбу, де вирішальними театрами військових дій були Китай і Радянський Союз. Цей аргумент, який повторює і Путін, спрямований на те, щоб відсунути Захід від претензій на перемогу і наголосити на внеску Китаю і Росії, особливо з огляду на десятки мільйонів загиблих.

Донедавна близькість Пекіна до Москви викликала тиск з боку Вашингтона. Але напруженість, схоже, ослабла, зокрема через потепління відносин між США і Росією, пише ЗМІ. Тепер Сі Цзіньпін має вигляд виправданого за те, що не відвернувся від Путіна, і аналітики вважають, що лідери використають саміт у Тяньцзіні для просування бачення світу, менш залежного від США.

"Сі також може подякувати адміністрації Трампа за прискорення процесу пом'якшення напруженості між Китаєм та Індією - його головним азіатським стратегічним конкурентом", - йдеться в матеріалі.

У Нью-Делі незадоволені тим, що США подвоїли тарифи на індійські товари до колосальних 50%, що викликало заклики до "ребалансування" в бік Китаю. Моді, який за часів адміністрації Байдена зблизився зі США, щоб протистояти Пекіну, відвідає Китай уперше за сім років, беручи участь у саміті. Хоча на військовий парад він не піде, на відміну від Путіна і Кім Чен Ина.

Зближення Путіна і Моді в Китаї, а також присутність лідерів десятків інших країн, що розвиваються, включно з Туреччиною, Єгиптом, Малайзією та Пакистаном, різко контрастує зі зростаючими непорозуміннями в альянсі США з європейськими та азіатськими країнами.

Роль Китаю у світі - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чому план Трампа відірвати Росію від Китаю приречений. Москва, ослаблена війною і санкціями, стає дедалі залежнішою від китайської підтримки, що робить перспективи розриву російсько-китайського партнерства малоймовірними.

Крім того, ми розповідали про те, що на майбутніх переговорах Путіна і Сі Цзіньпіна однією з найважливіших тем буде майбутнє війни в Україні. А точніше - узгодження їхніх позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: