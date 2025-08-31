Дослідники описали нову технологію електролізу, яка об'єднує виробництво водню та опріснення води в одному пристрої.

В океані ховається те, що може допомогти вирішити одні з найсерйозніших проблем, з якими стикається наша планета. Про це пише Ecoportal.

Команда вчених з Університету Джона Гопкінса, Університету штату Мічиган, Корнельського університету, Університету Ліхай і Массачусетського технологічного інституту заявила, що знайшла рішення деяких серйозних проблем людства. У своєму дослідженні вони описали нову технологію електролізу, яка об'єднує виробництво водню і опріснення води в одному пристрої.

Зазначається, що в галузі виробництва прісної води в пустельних регіонах було кілька інноваційних проривів, але жоден з них не був настільки багатообіцяючим, як цей. Вчені розповіли, що використання морської води в електролізі за допомогою сонячної енергії дасть їм змогу отримувати прісну воду як побічний продукт водню.

Дослідники пояснили, що їхній метод працює завдяки використанню гібридного пристрою сонячної дистиляції та електролізу води, який максимально ефективно використовує повний спектр сонячної енергії. Сонячна панель виконує подвійну функцію, генеруючи електрику для електролізу, а також збираючи залишкове тепло.

Потім тепло, що виділяється сонячною панеллю, використовується для нагрівання тонкого шару морської води. Після випаровування води сіль і домішки залишаються позаду, перетворюючись на чисту водяну пару.

У виданні додали, що після цього чиста водяна пара подається в електролізер, де електрика, вироблена сонячною панеллю, розщеплює її на зелений водень і кисень. Основна перевага цієї технології полягає в тому, що морська вода не контактує безпосередньо з електрокаталізатором, що дає змогу уникнути корозії та підвищує ефективність, а також довговічність системи.

У виданні нагадали, що зміна клімату стала однією з найсерйозніших проблем людства, особливо в останні роки. Вона не тільки загрожує навколишньому середовищу та екосистемам, а й впливає на здоров'я людей.

За даними ООН, дефіцит води стає дедалі серйознішою проблемою. Крім того, зміна клімату, зростання населення та економічний розвиток також призвели до збільшення світового попиту на воду. Саме тому поновлювані джерела енергії можуть стати чудовим рішенням.

Апокаліптичні прогнози про зміну клімату почали збуватися

Раніше вчені провели дослідження, під час якого з'ясували, що кліматичні моделі, які прогнозують глобальне потепління і його наслідки, довели свою точність. Вони попередили, що світ стикається з усе гіршими наслідками кліматичної кризи.

Зазначається, що одним із головних викликів сучасної кліматології є переведення глобальних тенденцій у локальні прогнози. Підняття рівня моря відрізняється за регіонами, і зрозуміти це можна завдяки даним із супутникових місій NASA та програм моніторингу океану NOAA. Вчені пояснили, що підняття рівня моря відбувається повільно і непомітно, але має величезні наслідки, перерозподіляючи гігантські маси води.

