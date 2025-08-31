У Німеччині вважають, що зараз про розміщення західних військ в Україні вже не йдеться.

Уряд Німеччини сумнівається в необхідності відправляти німецькі війська в Україну в рамках гарантій безпеки. Замість цього Берлін хоче зосередитися на фінансуванні української армії, повідомляє Bild з посиланням на джерела.

Зазначається, що після саміту у Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського в Німеччині почали активніше обговорювати можливість відправки німецьких солдатів в Україну для захисту країни від нового нападу. Тепер же канцлер Фрідріх Мерц і віце-канцлер Ларс Клінгбайль вважають, що зараз про розміщення західних військ в Україні вже не йдеться.

Джерела розповіли журналістам, що Берлін вбачає свою роль насамперед у фінансовій та військовій підтримці України. За їхніми словами, дискусії про миротворчий мандат Німеччини поки що відкладено.

Співрозмовники видання поділилися, що ФРН готова взяти на себе частину виплат бійцям після можливого припинення вогню, а також продовжити навчання українських військовослужбовців. Також Німеччина планує допомагати розвитку військово-промислового комплексу України.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Варшава не відправлятиме війська в Україну після завершення бойових дій. Проте він запевнив, що Польща створить бази та організує логістику для військ, які братимуть участь у миротворчій місії.

Крім того, The New York Times писало, що в Німеччині обговорюють, чи буде країна відправляти своїх військових в Україну в рамках гарантій безпеки. Дебати з цього питання посилилися в останні тижні.

