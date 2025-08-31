Розчарування виникло після серії негативних коментарів про Стіва Віткоффа.

Високопоставлені представники Білого дому втрачають терпіння через європейських лідерів, які, як стверджується, у приватних розмовах підштовхують президента України Володимира Зеленського чекати "нереального" мирного договору, підриваючи прагнення президента США Дональда Трампа до миру.

В адміністрації Трампа вважають, що британські та французькі офіційні особи поводяться найбільш конструктивно. Однак роздратування зростає щодо тих країн Європи, які, за словами американських чиновників, хочуть, щоб США несли всі витрати війни, а самі водночас відмовляються робити значний внесок, пише The Telegraph.

"Досягти угоди - це мистецтво можливого. Але деякі європейці продовжують діяти у світі казок, забуваючи про те, що для танго потрібні двоє", - заявив один із високопоставлених американських чиновників.

Роздратування посилилося на тлі серії негативних публікацій про спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, якого представляють як людину непідготовлену до своєї ролі.

Раніше УНІАН повідомляв про реакцію президента України на останню масовану атаку Росії. Володимир Зеленський заявив, що політичні заяви ніяк не допомагають у цій ситуації, тому США, Європі та решті світу необхідно переходити до дій.

Керівник Офісу президента, зі свого боку, нещодавно зустрівся зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у США. "Сьогодні всі люди розуміють, що ceasefire потрібен. Сьогодні ми говоримо: давайте визначимо чіткий термін цього ceasefire, протягом якого всі будуть 24/7 працювати над переговорами і шукати варіант якоїсь угоди. І тому це з'явилося з абсолютно логічних міркувань", - зазначив він.

