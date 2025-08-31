Те, про що вчені попереджали у 1990-х роках і що скептики не хотіли чути, сьогодні вже відбулося, і процес триває.

Кліматичні моделі, які прогнозують глобальне потепління і його наслідки, довели свою точність, попри супротив скептиків. Про це пише Knewz із посиланням на нове дослідження.

Видання зазначає, що світ стикається з усе гіршими наслідками кліматичної кризи, і надійність кліматичних моделей у цьому контексті стає дедалі важливішою. Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Earth’s Future, підтвердило їхню ефективність, спростовуючи скептиків, які вважали їх ненадійними чи навіть містифікацією.

Супутники з 1993 року з великою точністю фіксують глобальне підняття рівня моря. Коли дослідники з Університету Тулейн (США) порівняли ці дані з прогнозами, які робиои кліматологи в середині 1990-х років, вони виявили разючу схожість — попри доволі примітивні моделі того часу.

"Для тих, хто ставить під сумнів роль людини у зміні нашого клімату, ось одні з найкращих доказів того, що ми десятиліттями розуміли, що насправді відбувається, і що ми можемо робити достовірні прогнози", — зазначив провідний автор дослідження, професор геології Університету Тулейн Торбйорн Тьорнквіст.

Одним із головних викликів сучасної кліматології є переведення глобальних тенденцій у локальні прогнози. Підняття рівня моря відрізняється за регіонами, і зрозуміти це можна завдяки даним із супутникових місій NASA та програм моніторингу океану NOAA. Запущені на початку 1990-х років супутники почали вимірювати висоту поверхні океану по всьому світу. Відтоді рівень моря зростав у середньому на 3 мм на рік. У 2024 році NASA повідомило, що цей показник майже подвоївся за 30 років, що вражаюче точно збігається з прогнозами середини 1990-х.

Підняття рівня моря відбувається повільно й непомітно, але має величезні наслідки, перерозподіляючи гігантські маси води. Регіональні відмінності, спричинені змінами океанічних течій, можуть створювати хибні враження: вода накопичується в одних місцях, тоді як в інших — відступає. Однак супутникові дані незмінно демонструють загальну тенденцію зростання, що майже ідеально збігається з ранніми прогнозами.

Міжурядова група експертів із питань зміни клімату (IPCC) у 1996 році, коли тільки почався супутниковий моніторинг, оприлюднила свій знаковий звіт. У ньому прогнозувалося підняття рівня моря приблизно на 8 сантиметрів за 30 років. Насправді воно склало 9 сантиметрів — майже ідентичний результат. Це важлива причина, чому варто прислухатися до попереджень кліматологів, а не ігнорувати їх.

