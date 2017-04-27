Екс-депутат Держдуми розповів, хто стоїть за вбивством Вороненкова (відео)

Для українського слідства справа честі - розкрити вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова в центрі Києва. Про це в інтерв'ю Апострофу розповів російський політик і бізнесмен, колишній депутат РФ Ілля Пономарьов, який змушений був залишити РФ й живе в Україні.

"Я не все можу розповісти, є низка досить цікавих деталей щодо того, як конкретно діяли кілери, як вони були організовані, як вони отримували замовлення. Але все це лише підтверджує загальну теорію, що за цим стоять російські спецслужби", - зазначив він.

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Завдяки охоронцеві убитий кілер Вороненкова. Відповідно, відомо, хто він був, відомі спільники, відомо, як вони отримували замовлення, відомо, які у них були проблеми у ході реалізації цього злочину, заявив Пономарьов.

"Тобто всі подробиці видно. Головне, що для слідства потрібно зробити, те, над чим вони працюють – це довести, хто був замовником", - наголосив колишній депутат Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова, який у 2016 році переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою й отримав українське громадянство, вбили 23 березня в центрі Києва.

Унаслідок перестрілки також був поранений його охоронець і сам кілер, який пізніше помер від поранень.