Тимошенко встановила свої правила евакуації авто

Кабінет Міністрів дозволив евакуювати машини тільки в разі блокування ними автомобільного руху.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Ми також зняли питання, що інспектор ДАІ не може через яку-небудь службу викликати евакуатор, а тільки через службу Державтоінспекції», - сказала голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

За її словами, під час евакуації автомобіля, який заблокував автомобільний рух, складатиметься протокол, який зобов`язані підписати представник ДАІ, евакуаторник, двоє свідків, власник евакуйованої машини, а також страховий комісар, якщо він прибув на місце евакуації.

О.КУЖЕЛЬ повідомила, що під час евакуації автомобіля обов`язково фотографуватимуть транспортний засіб. «Оскільки є дуже багато скарг, коли евакуюють нову машину, а власник забирає її зі штрафного майданчика вже пошкодженою, а відповідальності ніхто не несе», - пояснила вона.

Крім того, відповідно до затвердженого порядку евакуації пропонується в разі незаконного паркування автомобіля переважно використовувати блокування коліс. При цьому вартість евакуації встановлюватимуть у фіксованому розмірі спільним наказом Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, Кабінет Міністрів доручив скасувати спільні накази Міністерства внутрішніх справ і місцевих органів влади, які раніше регулювали порядок евакуації машин, припаркованих з порушенням правил.