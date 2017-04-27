Пристрасті за Аграмунтом: в українській делегації назвали ймовірного кандидата на посаду нового президента ПАРЄ

Новим тимчасовим президентом ПАРЄ може стати угорський парламентар Жолт Немет з групи Європейської народної партії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

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"Новим тимчасовим президентом ПАРЄ після звільнення Педро Аграмунта може стати угорський парламентар Zsolt Nemeth (Жолт Немет) з групи Європейської народної партії", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ низка депутатів закликала Аграмунта подати у відставку за його візит разом з російською делегацією в Сирію. У свою чергу Аграмунт заявив, що його поїздка в Сирію була «помилкою» і вибачився. 25 квітня в ПАРЄ проходило публічне обговорення поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ в Сирію.

Перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко повідомила, що Аграмунт пообіцяв 28 квітня виступити із заявою щодо свого статусу за результатами цих слухань.

26 квітня голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що Аграмунт намагається ухилитися від відставки, і що три політгрупи - ліберали, соціалісти і консерватори на своїх засіданнях проголосували за висловлення йому недовіри.

«Жодного голосу за нього. В ЄНП просто не поставили на голосування, але очевидно, що більшість теж проти того, щоб Аграмунт перебував на посаді президента ПАРЄ», - зазначив депутат.