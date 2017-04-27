НАБУ іноді порушує таємницю слідства – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що Національне антикорупційне бюро іноді порушує таємницю слідства.

Про це Холодницький повідомив в інтерв’ю УНІАН.

«Розповісти більше, ніж розповідає НАБУ, в нас навряд чи вийшло б. На мій погляд, іноді таке інформування навіть переходить межу таємниці слідства», - заявив він.

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«Адже буває, що хтось десь почув про обшук і вже на камери розповідає про те, що планує з цього приводу робити. Так не повинно бути. Якщо ми будемо перетворювати слідство у серіал, то це вже не буде слідство, це буде якесь шоу «за склом», - додав Холодницький.

Керівник САП погоджується з тим, що суспільство треба інформувати про діяльність антикорупційних органів, але розповідати про результат, а не про процес.

«От, наприклад, ми розслідуємо справи по е-деклараціях, і що? На мій погляд, про це слід розповідати, коли хоча б будуть винесені підозри, а не зараз», - переконаний керівник САП.