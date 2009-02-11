Соцпартія проти відчуження землі за версією Кабміну
Відкритий лист депутатам
Соціалістична партія України сподівається, що Верховна Рада відхилить запропонований урядом проект Закону «Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності».
Про це йдеться у Відкритому листі СПУ до народних депутатів, текст якого передано УНІАН.
Соціалісти заявляють про принципову неможливість прийняття цього законопроекту в подібному вигляді і закликають уряд, якщо він не розглядає внесення цього документа як свідому провокацію крайнього загострення суспільно-політичного становища в Україні, негайно відкликати його та провести попереднє широке всенародне обговорення та сувору юридичну експертизу.
За словами членів СПУ, “відмова від діалогу в даному питанні означатиме, що уряд свідомо і зухвало взяв курс на надзвичайщину, на використання державного механізму з метою перерозподілу власності, в першу чергу – землі в інтересах тих чи інших бізнес-груп – неважливо, - територіально чи галузево згуртованих економічними інтересами”.
На переконання соціалістів, “надаючи можливість в адміністративний спосіб довільно визначати пріоритети розвитку суспільства та економічної інфраструктури та вилучати або примусово відчужувати земельні ділянки за державний рахунок, щоб потім передавати їх владою ж визначеним підрядникам та промисловцям, законопроект відверто висловлює бажання олігархічних кіл сповна використовувати механізми державної влади для пограбування власного народу, простого землевласника, представників малого бізнесу, що відсторонені від реальної участі у суспільному житті та владі”.
Також в СПУ заявляють, що “найбільш цинічним та прозорим за своєю суттю є положення, яке дозволяє віднести до земель, що можуть бути примусово відчужені без згоди власника, будь яку ділянку, що за думкою влади, необхідна комусь до підготовки до Євро-2012”.
Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2009 року у ВР був зареєстрований урядовий проект Закону “Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності”, прийняття якого, на переконання Кабміну, створить необхідне правове поле у відносинах відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, забезпечить умови для підвищення правового захисту інтересів власників земельних ділянок і держави, її економічної безпеки, стане ефективним інструментом при подоланні наслідків світової економічної кризи в Україні. Законопроект забезпечить своєчасну підготовку необхідної інфраструктури для цілей, пов’язаних із проведенням в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року.