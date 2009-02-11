Соцпартія проти відчуження землі за версією Кабміну

Соціалістична партія України сподівається, що Верховна Рада відхилить запропонований урядом проект Закону «Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності».

Про це йдеться у Відкритому листі СПУ до народних депутатів, текст якого передано УНІАН.

Соціалісти заявляють про принципову неможливість прийняття цього законопроекту в подібному вигляді і закликають уряд, якщо він не розглядає внесення цього документа як свідому провокацію крайнього загострення суспільно-політичного становища в Україні, негайно відкликати його та провести попереднє широке всенародне обговорення та сувору юридичну експертизу.

За словами членів СПУ, “відмова від діалогу в даному питанні означатиме, що уряд свідомо і зухвало взяв курс на надзвичайщину, на використання державного механізму з метою перерозподілу власності, в першу чергу – землі в інтересах тих чи інших бізнес-груп – неважливо, - територіально чи галузево згуртованих економічними інтересами”.

На переконання соціалістів, “надаючи можливість в адміністративний спосіб довільно визначати пріоритети розвитку суспільства та економічної інфраструктури та вилучати або примусово відчужувати земельні ділянки за державний рахунок, щоб потім передавати їх владою ж визначеним підрядникам та промисловцям, законопроект відверто висловлює бажання олігархічних кіл сповна використовувати механізми державної влади для пограбування власного народу, простого землевласника, представників малого бізнесу, що відсторонені від реальної участі у суспільному житті та владі”.

Також в СПУ заявляють, що “найбільш цинічним та прозорим за своєю суттю є положення, яке дозволяє віднести до земель, що можуть бути примусово відчужені без згоди власника, будь яку ділянку, що за думкою влади, необхідна комусь до підготовки до Євро-2012”.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2009 року у ВР був зареєстрований урядовий проект Закону “Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності”, прийняття якого, на переконання Кабміну, створить необхідне правове поле у відносинах відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, забезпечить умови для підвищення правового захисту інтересів власників земельних ділянок і держави, її економічної безпеки, стане ефективним інструментом при подоланні наслідків світової економічної кризи в Україні. Законопроект забезпечить своєчасну підготовку необхідної інфраструктури для цілей, пов’язаних із проведенням в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року.