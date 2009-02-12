Литвин сьогодні говоритиме з Тимошенко про Пинзеника

16:18, 12 лютого 2009
Політика
1971 0

Зустріч щотижнева

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ВР має задовольнити заяву міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо шансів підтримки у ВР такої заяви.

«Цілком очевидно, що примушувати людину, яка прийняла рішення, далі імітувати роботу, буде практично неможливо. Очевидно, таке розуміння буде і в депутатському корпусі», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР зауважив, що судячи з усього, міністр фінансів прийняв для себе остаточне рішення з цього приводу.

При цьому В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні у нього відбудеться зустріч з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, під час якої будуть обговорюватися питання щодо роботи коаліції. При цьому він додав, що така зустріч є щотижневою.

В.ЛИТВИН вчергове зауважив, що на певні посади в уряді мають бути запрошені люди, у яких є авторитет і досвід в управлінській роботі.

«Це має бути авторитетна людина, людина знаюча, і людина, яка дістане необхідну підтримку», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН також зауважив, що його політична сила не має жодних претензій на посади в уряді, але готова запропонувати конкретних людей, які гідно зможуть зробити свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву у Верховну Раду про свою відставку.

Заява В.ПИНЗЕНИКА була розміщена на сайті Міністерства фінансів.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “я не вперше працюю в уряді. І завжди займав професійну позицію. Збалансований бюджет, мінімальний розмір його дефіциту, обмеження життя в борг, неемісійні джерела фінансування дефіциту – цими та іншими принципами я завжди керувався в своїй роботі”.

Проте в нинішніх умовах, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, “професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter