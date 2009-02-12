Литвин сьогодні говоритиме з Тимошенко про Пинзеника

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ВР має задовольнити заяву міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо шансів підтримки у ВР такої заяви.

«Цілком очевидно, що примушувати людину, яка прийняла рішення, далі імітувати роботу, буде практично неможливо. Очевидно, таке розуміння буде і в депутатському корпусі», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР зауважив, що судячи з усього, міністр фінансів прийняв для себе остаточне рішення з цього приводу.

При цьому В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні у нього відбудеться зустріч з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, під час якої будуть обговорюватися питання щодо роботи коаліції. При цьому він додав, що така зустріч є щотижневою.

В.ЛИТВИН вчергове зауважив, що на певні посади в уряді мають бути запрошені люди, у яких є авторитет і досвід в управлінській роботі.

«Це має бути авторитетна людина, людина знаюча, і людина, яка дістане необхідну підтримку», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН також зауважив, що його політична сила не має жодних претензій на посади в уряді, але готова запропонувати конкретних людей, які гідно зможуть зробити свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву у Верховну Раду про свою відставку.

Заява В.ПИНЗЕНИКА була розміщена на сайті Міністерства фінансів.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “я не вперше працюю в уряді. І завжди займав професійну позицію. Збалансований бюджет, мінімальний розмір його дефіциту, обмеження життя в борг, неемісійні джерела фінансування дефіциту – цими та іншими принципами я завжди керувався в своїй роботі”.

Проте в нинішніх умовах, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, “професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.