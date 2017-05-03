У Мінінформполітики заговорили про введення обов'язкового страхування для журналістів
Цю тему планують обговорити із Радою Європи та НСЖУ, медійниками та страховиками.
Міністерство інформаційної політики планує ввести обов'язкове страхування для журналістів. Про це повідомляє пресс-служба відомства.
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"Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування. Тему піднімемо разом із Радою Європи та НСЖУ, медійниками та страховиками", - заявив міністр.
Міністерство планує через законодавче врегулювання обов'язкового страхування дати додаткові гарантії в професійній діяльності.
За словами міністра Стеця, сьогодні справи Миколи Семени та Романа Сущенка – приклади порушення прав журналістів на професію та свободу слова з боку РФ.
"В цей день (Всесвітній день свободи преси - УНІАН) я закликаю світову спільноту звернути увагу на наших політичних в’язнів-журналістів. Без підтримки міжнародних організацій, думок лідерів європейських держав швидкого визволення не досягнути", - відзначив Стець.
Довідка УНІАН. Всесвітній день свободи преси був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993 року. З тих пір щорічно 3 травня, в річницю ухвалення Віндхукської декларації, у всьому світі проводяться заходи, присвячені цьому дню.