У Мінінформполітики заговорили про введення обов'язкового страхування для журналістів

Міністерство інформаційної політики планує ввести обов'язкове страхування для журналістів. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

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"Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування. Тему піднімемо разом із Радою Європи та НСЖУ, медійниками та страховиками", - заявив міністр.

Міністерство планує через законодавче врегулювання обов'язкового страхування дати додаткові гарантії в професійній діяльності.

За словами міністра Стеця, сьогодні справи Миколи Семени та Романа Сущенка – приклади порушення прав журналістів на професію та свободу слова з боку РФ.

"В цей день (Всесвітній день свободи преси - УНІАН) я закликаю світову спільноту звернути увагу на наших політичних в’язнів-журналістів. Без підтримки міжнародних організацій, думок лідерів європейських держав швидкого визволення не досягнути", - відзначив Стець.

Довідка УНІАН. Всесвітній день свободи преси був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993 року. З тих пір щорічно 3 травня, в річницю ухвалення Віндхукської декларації, у всьому світі проводяться заходи, присвячені цьому дню.