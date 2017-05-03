У Всесвітній день преси генсек ООН закликав захищати свободу слова і припинити "гоніння на журналістів"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити "гоніння на журналістів". Він підкреслив, що свобода друку – запорука миру і справедливості. Таку заяву він зробив в посланні 3 травня, присвяченому Всесвітньому дню свободи преси, передає центр новин ООН.

За його словами, журналісти часто ризикують своєю свободою, здоров'ям та життям, щоб донести правду і запобігти засиллю дезінформації.

"Необхідно, щоб лідери захищали свободу ЗМІ. Без цього нам не покінчити із засиллям дезінформації. Але також необхідно, щоб за право на правду виступав кожен з нас", - заявив глава ООН.

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Гутерріш зазначив, що представники медіа часто піддаються серйозним ризикам, щоб світ дізнався правду, щоб надати слово найбільш знедоленим людям в небезпечних місцях. Через це працівники ЗМІ нерідко стають жертвами брудного наклепу і сексуального насильства, їх заарештовують, калічать і навіть вбивають. У цьому зв'язку він закликав не допускати таких ситуацій.

"Якщо ми будемо захищати журналістів, то їх репортажі зможуть змінити цей світ", - зазначив глава ООН.

Довідка УНІАН. Всесвітній день свободи преси був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993 року. З тих пір щорічно 3 травня, в річницю ухвалення Віндхукської декларації, у всьому світі проводяться заходи, присвячені цьому дню.