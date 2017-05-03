Україна оскаржить рішення Інтерполу щодо зняття з розшуку Януковича - ГПУ

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє, що рішення Інтерполу щодо зняття з розшуку екс-президента Віктора Януковича буде оскаржено.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

Горбатюк підкреслив, що зняття з міжнародного розшуку Януковича відбулося не з причин недоліків слідства чи допущених порушень слідчими органами України.

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Він також наголосив, що відповідне рішення Інтерполу буде оскаржено.

Начальник Департаменту додав, що на сьогоднішній день висновки Інтерполу опрацьовуються, за наслідками чого буде прийняте рішення щодо подальших дій і, зокрема, можливого внесення змін до діючого законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Горбатюк раніше підтвердив, що Комісією з контролю за файлами Інтерполу на сесії в період 27 лютого 3 березня 2017 року прийнято рішення про видалення файлів Інтерполу щодо червоної картки розшуку, тобто про зняття з міжнародного розшуку підозрюваного Януковича, його сина Олександра та високопосадовців тодішнього режиму.

За його словами, прийняття такого рішення мотивоване саме наявними недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.