До Балаклії повернулася більшість евакуйованих жителів

До Балаклії Харківської області повернулася більшість місцевих жителів, яких евакуйовували через пожежу та вибухи на військовому арсеналі.

Про це доповіли президенту України Петру Порошенку під час відвідування ним рухомого пункту управління командуючого Національної гвардії України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, президенту «доповіли оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків пожежі на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклія Харківської області. Станом на ранок понеділка в місто повернулись 12 тис. місцевих мешканців».

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Роботи з розмінуванню території продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей зазнали поранень.

За даними ДСНС, станом на ранок 27 березня очищено від вибухонебезпечних предметів територію міста Балаклія та дев’ять прилеглих населених пунктів.