Послам України доручили розповідати про "брехню" Тимошенко?

Міністерство закордонних справ України доручило українським послам повідомити зовнішньополітичні відомства країн перебування про “брехню” прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, пише тижневик “Дзеркало тижня” (№ 5 (733), 14 - 20 лютого 2009 року).

За даними видання, відповідний циркуляр за номером 101/30-078-34, підписаний міністром закордонних справ Володимиром ОГРИЗКОМ, було надіслано до дипломатичних місій України 10 лютого одразу після засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому обговорювалося питання газових контрактів між Україною і Росією.

“Направляємо матеріали брифінгу першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степана ГАВРИША за результатами засідання РНБО України 10 лютого 2009 року. Доручаю особисто організувати роботу по донесенню основних положень брифінгу до офіційних чинників країн перебування на максимально високому рівні, а також до місцевих засобів масової інформації”, - зазначається у циркулярі.

Про виконану роботу посли мали поінформувати департамент секретаріату міністра до 15.00 за київським часом 11 лютого.

У додатку до циркуляра подавалися матеріали з брифінгу С.ГАВРИША, відповідно до яких прем’єр-міністр, роблячи заяви для преси щодо перебігу засідання РНБО, порушила закон, розповідаючи про конфіденціальну інформацію.

“Зміст цих заяв (прем’єр-міністра – УНІАН) не відповідає ні меті засідання, ні ходу дискусії, ні змісту документів. Такими є заяви прем’єр-міністра про те, що: РНБО нібито розглядає можливість повернення компанії «РосУкрЕнерго» на український газовий ринок; має намір зобов’язати уряд денонсувати нові газові угоди з Росією; «РНБО є прикриттям для корупційних оборудок у енергетичній сфері”, - цитуються у додатку до циркуляра слова С.ГАВРИША.

Такі заяви прем’єра названі брехнею, а підписані угоди про постачання газу з Росією – такими, що призвели до досягнення максимального ступеню загрози енергетичній безпеці України, зазначає видання.

«Прем’єр-міністр діяла недобросовісно і неадекватно ситуації, яка мала місце на засіданні РНБО, і надала інформацію, яка є обманом і не відповідає дійсності», - заявив С.ГАВРИШ, повідомляє “Дзеркало тижня”.