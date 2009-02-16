Викуп за «Фаїну» збирався під контролем Ющенка

Викуп за українське судно "Фаїна" у розмірі 4 мільйонів доларів збирався під особистим контролем президента країни Віктора Ющенка, повідомляє газета "Коммерсантъ".

Стверджується, що Вадим Альперін, якому і належало захоплене сомалійськими піратами судно, заплатив лише 2 мільйони доларів. Решту збирали якісь українські бізнесмени, імена яких не називаються. Передавав гроші британцям, які виступили як посередники, представник української влади.

При цьому значна частина суми (близько 800 тисяч доларів) пішла не піратам, а на так звані супутні витрати – організацію доставки на судно продовольства і води.

Втім, українська влада заперечує свою причетність до виплати викупу. "Держава не може фінансувати тероризм", - заявив в інтерв`ю виданню перший заступник секретаря Ради безпеки України Степан Гавриш.

Також стало відомо, що на останній стадії переговорів з піратами про їх хід знало лише вузьке коло осіб. Саме цим пояснюється те, що МЗС України до останнього не мав інформації про сплачений викуп.

РБК