Мороз ”розтлумачив”, що означає призначення Зінченка

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ вважає, що призначення Віталія ГАЙДУКА на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони посилить конструктивізм у роботі влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Одеській області, де перебуває з робочою поїздкою.

«Це буде посилення конструктивізму в роботі влади», - сказав, зокрема, О.МОРОЗ.

Він зазначив, що знає В.ГАЙДУКА як «толкову, ділову людину».

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК зазначив на прес-конференції, що В.ГАЙДУК - «це людина порядна і дуже-дуже професійна».

Також О.МОРОЗ прокоментував призначення колишнього держсекретаря Олександра ЗІНЧЕНКА радником Президента України, сказавши, що той є «хорошим менеджером, управлінцем». При цьому голова ВР зазначив, що часто ставлять запитання, що означає призначення О.ЗІНЧЕНКА, на що О.МОРОЗ, за його словами, відповідає: «Це означає, що він став радником Президента».

О.МОРОЗ підкреслив, що Президент зробив кадрові призначення, які вважає за потрібні, і «ми готові співпрацювати і з одним, і з іншим».

В.РИБАК, коментуючи призначення О.ЗІНЧЕНКА, лише сказав, що «Президенту, як кажуть, видніше».