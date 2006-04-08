”Контакт” триватиме сім днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії відкриття другого Міжнародного фестивалю документального кіно «Контакт», який з 8-го по 14-те квітня відбуватиметься в столичному Будинку кіно.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Глави держави.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що «цей фестиваль є спробою виявити нові імена в документальному кіно». Він також наголосив на ролі документалістики в збереженні історичних відомостей.

Фестиваль розпочався з показу стрічки французького режисера Люка ЖАКЕ «Подорож імператора».

Фестиваль проходить за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».