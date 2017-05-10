Позбавлений громадянства нардеп-"орендодавець Криму" Артеменко може приходити в Раду - ЦВК

Нардеп Андрій Артеменко, якого позбавили громадянства, зможе відвідувати Верховну Раду до того часу, поки депутати не проголосують за позбавлення його мандата. Про це заявив заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера, передає "112 Україна".

"Згідно зі статтею 81 основного закону України припинення громадянства України одночасно фактично не призводить до дострокового припинення повноважень народного депутата. У зв'язку з цим ВР ще має проголосувати, ухвалити постанову не менше ніж 226 голосами народних депутатів для того, щоб такі повноваження народного депутата були достроково припинені", - заявив Магера.

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Також зазначається, що ЦВК може визнати обраним нардепом після Артеменка наступного кандидата від списку тільки після позбавлення його мандата.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

В указі глави держави, датованому 29 квітня, йдеться, що відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 і 19 закону України про громадянство, припиняється громадянства України