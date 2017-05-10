Українська зброя має попит на світових ринках - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що українська зброя має попит на світових ринках.

Як повідомили у прес-службі РНБОУ, про це він сказав під час відвідання у Стамбулі (Туреччина) міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF 2017.

«Кількість підписаних контрактів та меморандумів про співпрацю свідчить, що українська зброя та українські технології мають попит на світових ринках», - зауважив Турчинов.

Зокрема, він повідомив, що підписано спільні проекти з виробництва боєприпасів, меморандуми про співробітництво в сфері авіоніки, навігації та у виробництві нових літаків.

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Турчинов наголосив, що експозиція України, в якій представлені авіація, бронетехніка, стрілецька зброя, артилерія та ракетна галузь, є найбільшою з часів незалежності. «Великий інтерес викликав розроблений українськими вченими та конструкторами динамічний захист броні, який рятує бойову машину від прямого попадання снаряду. Окрім того, не мав аналогів на виставці безпілотний бронетранспортер «Фантом», який може точно знаходити і знищувати ціль, вести розвідку, вивозити поранених бійців у надскладних та небезпечних умовах», - сказав він і додав, що значну увагу також привернули нові розробки ДП «Антонов».

«Зараз в українській експозиції вперше продемонстровано нову якість - спільне державне і приватне партнерство. Представлені нові спільні розробки та вироби державних та недержавних підприємств. Ми будемо підтримувати цю співпрацю та активно її розвивати», - наголосив секретар РНБО.

«Українська зброя, яка проходить випробування у бою, викликає зацікавленість представників багатьох країн. Сподіваюсь, що і оборонпром, і всі наші оборонні підприємства знайдуть нових клієнтів, нових партнерів як для спільного виробництва, так і для реалізації своєї продукції», - додав він.

Секретар РНБО також підкреслив, що Україна і Туреччина мають багато перспективних спільних проектів у військовій галузі. Зокрема, він повідомив, що створено спільну робочу групу з координації стратегічних проектів, яка працює над їх практичною реалізацією.

Також, за словами Турчинова, турецькі партнери готові інвестувати в українські оборонні підприємства. «Це нові масштабні проекти, зараз ми їх обговорюємо, і сподіваюсь, що від теорії перейдемо до їх втілення», - зауважив він.