Балога думає, що Яценюка занесло?

Посадові особи Секретаріату Президента України останнім часом не робили жодних офіційних кадрових пропозицій народному депутату Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА прокоментував заяву А.ЯЦЕНЮКА щодо пропозиції зайняти посаду голови Національного банку України, нібито зроблену йому Секретаріатом глави держави.

В.БАЛОГА нагадав, що Президент України оскаржив у Конституційному Суді постанову Верховної Ради про звільнення з посади голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

Глава держави наполягає, що парламент не мав права звільняти керівника Нацбанку всупереч Основному Закону, який передбачає для цього внесення президентського подання. Таким чином, не може бути й мови про призначення іншої кандидатури замість В.СТЕЛЬМАХА, який залишається легітимним керівником НБУ, зазначає В.БАЛОГА.

«Упевненість А.ЯЦЕНЮКА в тому, що йому пропонують очолити Національний банк, щоб усунути як потенційного учасника президентських виборів, свідчить лише про самовпевненість молодого й амбітного політика. Глава держави ніколи не буде використовувати державні посади як розмінні монети в політичних змаганнях. Питання про зміну керівництва НБУ і надалі залишатиметься винятковою прерогативою Президента. Не варто надавати цьому політичного забарвлення з домішками спекуляцій і перекручувань», – підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, лідер «Фронту змін», народний депутат А.ЯЦЕНЮК заявив, що відмовився стати головою Національного банку України.

За інформацією прес-служби Ініціативи А.ЯЦЕНЮКА «Фронт змін», в інтерв’ю програмі «Факти з Оксаною Соколовою» на телеканалі ICTV він сказав, що Секретаріат Президента пропонував йому зайняти посаду голови НБУ, проте лідер «Фронту змін» вважає, що такі пропозиції є нічим іншим як спробами політичних сил прибрати з дороги конкурента.

«Їм треба змоделювати ситуацію, щоб кудись відправити ЯЦЕНЮКА – на посаду міністра, на посаду голови Нацбанку, куди завгодно, тільки щоб він не стовбичив на дорозі. Так було все добре, і тут щось з’явилося. Більше того, не тільки з’явилося, а щось пропонує, починає висувати свої ідеї, отримує певну підтримку від людей. Це треба швидко прибрати», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що не реагує «на такі з першого погляду яскраві пропозиції», і сказав, що вже зіткнувся «із жахливою піарівською роботою, яку виконують політичні штаби, аби прибрати з дороги конкурента». «Для цього застосовуються різні технології: і батіг, і пряник. Я не реагую ні на перше, ні на друге»,– сказав А.ЯЦЕНЮК.