Черновецький каже, що краще за нього співає тільки Бог

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що викупить авторські права на пісні, які він виконує, і зароблятиме на своїх записах 1 млн. доларів на день.

Як повідомляє інтернет-сайт видання «Газета по-киевски», про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав минулої неділі, виступаючи на службі «Посольства Божого».

За інформацією видання, градоначальник виявив бажання заспівати для присутніх братів і сестер і виконав пісні «Білий танець» Софії РОТАРУ і «Тобі, моя остання любов» Михайла ШУФУТИНСЬКОГО.

Доспівавши, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запросив паству під Київраду, щоб боротися з «корупціонерами і хабарниками», а потім повідомив, що викупить авторські права на пісні, які виконує. Щоб скачати записи з Інтернету, потрібно буде заплатити один долар, пише газета.

«Я зароблятиму мільйон доларів на день. Адже хто співає краще за мене? Ніхто, тільки Бог», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер столиці висловив упевненість в тому, що ці треки користуватимуться неабиякою популярністю.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв випустити диск популярних пісень 80-х років у власному виконанні.