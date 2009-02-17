Гриценко: Пинзеник мав бути з Тимошенко до кінця

Народний депутат України, голова комітету з питань безпеки та оборони Анатолій Гриценко не підтримує рішення Віктор Пинзеника про відставку з посади міністра фінансів. Про це політик сказав у ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

"Віктор Пинзеник знав, в який уряд, з яким прем’єром і до виконання яких обіцянок він йшов. Він знав реальну ситуацію. Він, як економіст розумів, те, що йому доведеться робити. Але він зробив вибір – він погодився. Я думаю, що від самого початку він працював у режимі дискомфорту. Але, як на мене, він надто довго був у режимі дискомфорту, щоб тепер подавати у відставку”, - сказав Гриценко.

Народний депутат також сказав, що він би зрозумів Віктора Пинзеника, якби він не йшов в цей уряд. А якщо вже пішов, то слід було донести цю ношу, і бути з цим прем’єром до кінця.

Анатолій Гриценко не вважає, що відставка міністра фінансів Віктора Пинзеника вплине на потенційних інвесторів. Бо інвестори знають реальну ситуацію в Україні незалежно від того, чи перебуває Пинзеник на посаді чи ні. Тож пан Гриценко сказав, що “не перебільшую можливості потоку інвестицій в залежності від того, чи працюватиме на посаді міністра фінансів Віктор Пинзеник”.

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