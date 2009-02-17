Комуністи хочуть Укравтодор і Укрспирт

Комуністи не чекають і не приймуть пропозицій увійти до уряду Тимошенко, оскільки не можуть брати на себе відповідальність за дії нинішньої влади. Але питання входження в інші структури виконавчої влади – в держкомітети, - розглянуть. Про це лідер КПУ Петро Симоненко заявив в інтерв`ю журналу «Главред».

«Представники фракції КПУ входити в уряд не будуть. Комуністи – це опозиція, тому не можуть брати на себе відповідальність за дії нинішньої влади. Інша справа - структури виконавчої влади.» - заявив Симоненко.

При цьому лідер комуністів підкреслив, що про конкретні пропозиції поки не йдеться, але, враховуючи позитивний досвід роботи на посту голови Держкомлісу представника КПУ Миколи Тимошенка, КПУ могла б узяти відповідальність за такі державні підприємства як «Укравтодор» і «Укрспирт».

«Я б, кажучи про нашу відповідальність перед суспільством, міг би надати гідні кандидатури в державні комітети - в той же Укравтодор, - повідомив він. – Там можна було б найбільшу державну програму б реалізувати і це був би колосальний поштовх до того, щоб виходити з кризи!..

Ми б зараз дуже серйозно узялися за наведення ладу в Укрспирті, який сьогодні потрібно повернути державі, щоб валюта йшла до стабілізаційного фонду держави, а не в чиїсь кишені: у нас літр спирту, щоб ви розуміли, - це 600% прибутку! Я говорю про галузі, де сьогодні конкретно для України, для народу можна користь приносити!..»

Також КПУ готує список підприємств, які на період кризи необхідно націоналізувати, і перелік підприємств по кожній області, який буде покладений в основу документа, ухвали або закону України з питання кредитування під державні гарантії.

Про ставлення КПУ до діючої коаліції і опозиції в особі ПР, про розбіжності усередині КПУ, а також про плани лідера КПУ Петра Симоненка на президентські вибори читайте більше в його інтерв`ю «Главреду» .