Наливайченко знає, хто фінансує антиукраїнські збіговиська

Т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що, за наявною у Служби безпеки України інформацією, депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН фінансує чергову політичну акцію, яка має пройти сьогодні в Одесі.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Наприклад, зараз пан ЗАТУЛІН зібрав гроші на фінансування 17 лютого в Одесі чергового політичного, ну, не будемо говорити збіговиська, – зібрання, як він вважає..." - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас керівник СБУ зазначив, що певні російські політики використовують гроші, "які вони отримують у певних російських організаціях, для того, щоб фінансувати політичні збіговиська та своє перебування в Україні".

"Наприклад, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, - рік тому ми казали, що структури, наближені до уряду Москви, до пана ЛУЖКОВА, причетні до незаконних фінансових оборудок в Севастополі. Мова йшла про певні фінансові оборудки з будівництвом, відкати. Потім ці кримінальні гроші, зароблені на нашій же території, вкладаються в антиукраїнські проекти".

Також, за словами т.в.о. голови СБУ, справа щодо організації сепаратистського руху в Закарпатті вже перебуває в суді. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, “дві людини, які приписали собі звання лідерів русинів, насправді зробили це абсолютно безпідставно, тому що сам по собі русинський рух – це зовсім інші люди і зовсім інші громадські організації. А це - люди, які за зовнішнього фінансування вирішили спровокувати створення так званого сейму русинів, територіального об`єднання і заявити про окрему адміністративно-територіальну одиницю”.

На уточнююче питання про те, хто фінансує ці організації, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що фінансування “зовнішнє, а точніше, російське”. При цьому, за його словами, не йдеться про уряд Росії, а до цього причетні “ті люди, які вважають, що можна на території України спровокувати сепаратизм”.

На запитання, чи має він на увазі К.ЗАТУЛІНА або Ю.ЛУЖКОВА, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав, що “вони в тому числі. Це люди, які заїжджають на нашу територію в якості провокаторів, порушують законодавство України, ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави...”.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2008 року відбувся Другий Європейський конгрес підкарпатських русинів, на якому було оголошено про "відтворення русинської державності", а саме про надання Закарпатській області України статусу національної автономії русин. Учасники з`їзду вимагали, щоб обласна рада до 1 грудня затвердила їхні вимоги. Інакше лідер русинського руху Димитрій СИДОР пообіцяв "знайти інші шляхи, щоб відновити нашу державність".

Правоохоронні органи порушили стосовно лідерів русинського руху кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність України. Ряд політиків заявили, що за виступами русин стоїть Росія, яка прагне дестабілізувати ситуацію в сусідній державі. Інші зв`язали те, що відбувається в Закарпатті, з діяльністю глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ. За цією версією, В.БАЛОГА, що має вплив на русинський рух, використовує загрозу сепаратизму для впливу на Віктора ЮЩЕНКА.

Згідно з даними перепису 2001 року, в області русинами себе назвали 10 тисяч чоловік.

7 березня 2007 року на сесії депутати Закарпатської облради ухвалили рішення визнати національність "русин" на території області і внести її у перелік національностей регіону.